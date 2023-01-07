Решив отправить Украине боевые машины пехоты (БМП) западного производства, президент Франции Эммануэль Макрон перешёл "красную черту". Об этом пишет британское издание The Daily Telegraph.
Обозреватели отмечают в статье, что боевые машины пехоты AMX-10 RC с установленной 105-мм пушкой, на первый взгляд, не кажутся чем-то особенным. Однако Франция первой отправила в Киев БМП западного производства.
"Красная черта была перейдена, военное табу нарушено, притом самым неожиданным из кандидатов", — заявили авторы публикации.
Своей инициативой отправить тяжёлую технику Макрон опередил Германию, США и Великобританию, из-за чего союзники могут начать "натиск", добавили эксперты газеты.
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