Telegraph: Макрон перешел "красную черту", решив отправить Украине западные БМП

Решив отправить Украине боевые машины пехоты (БМП) западного производства, президент Франции Эммануэль Макрон перешёл "красную черту". Об этом пишет британское издание The Daily Telegraph.

Обозреватели отмечают в статье, что боевые машины пехоты AMX-10 RC с установленной 105-мм пушкой, на первый взгляд, не кажутся чем-то особенным. Однако Франция первой отправила в Киев БМП западного производства.

"Красная черта была перейдена, военное табу нарушено, притом самым неожиданным из кандидатов", — заявили авторы публикации.

Своей инициативой отправить тяжёлую технику Макрон опередил Германию, США и Великобританию, из-за чего союзники могут начать "натиск", добавили эксперты газеты.