NYT: поставки бронетехники свидетельствуют о подготовке наступления ВСУ

Запад поставками бронетехники подталкивает Украину к решительным действиям. Такое мнение высказал эксперт по внешней политике из ФРГ Ульрих Шпек в интервью The New York Times.

Аналитик считает, что поставки Германией, Францией и США бронетехники Киеву могут свидетельствовать о подготовке наступления вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Трёхстороннее решение "уточняет поддержку Западом потенциального наступления на Украину в ближайшие месяцы", — заявил Шпек .

Это сигнализирует Москве о том, что западные страны против мирных переговоров и на их траекторию выйдут нескоро.