Запад поставками бронетехники подталкивает Украину к решительным действиям. Такое мнение высказал эксперт по внешней политике из ФРГ Ульрих Шпек в интервью The New York Times.
Аналитик считает, что поставки Германией, Францией и США бронетехники Киеву могут свидетельствовать о подготовке наступления вооружённых сил Украины (ВСУ).
"Трёхстороннее решение "уточняет поддержку Западом потенциального наступления на Украину в ближайшие месяцы", — заявил Шпек .
Это сигнализирует Москве о том, что западные страны против мирных переговоров и на их траекторию выйдут нескоро.
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