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NYT: поставки бронетехники свидетельствуют о подготовке наступления ВСУ

Мир

Запад поставками бронетехники подталкивает Украину к решительным действиям. Такое мнение высказал эксперт по внешней политике из ФРГ Ульрих Шпек в интервью The New York Times.

Аналитик считает, что поставки Германией, Францией и США бронетехники Киеву могут свидетельствовать о подготовке наступления вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Трёхстороннее решение "уточняет поддержку Западом потенциального наступления на Украину в ближайшие месяцы", — заявил Шпек .

Это сигнализирует Москве о том, что западные страны против мирных переговоров и на их траекторию выйдут нескоро.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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