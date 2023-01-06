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Василеску: ВС РФ разрушили планы ВСУ по применению ударных беспилотников

Мир

Вооружённые силы РФ сорвали планы Украины по совершению террористических атак: 31 декабря они поразили места дислокации ударных беспилотников киевской армии. Об этом проинформировал бывший пилот ВВС Румынии Валентин Василеску в интервью изданию "ПолитРоссия".

Василеску: ВС РФ разрушили планы ВСУ по применению ударных беспилотников

Он отметил, что армия России ударила по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. В нём находилась 32-я эскадрилья дистанционной разведки ВСУ, которая была оснащена беспилотниками Ту-143 и Ту-141.

"Оба типа беспилотников были модифицированы для поражения целей на территории России", — сказал Василеску.

Кроме того, ВС РФ нанесли удар по авиазаводу в Харькове. В нём модернизировали БПЛА такого типа. Армия России уничтожила цех завода "Мотор Сич", в котором изготавливались детали для двигателей Ту-141 и Ту-143, а также разрушила склад боеприпасов с американскими противорадиолокационными ракетами AGM-88 Harm, способными поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Василеску считает, что данные атаки России не позволят Украине наносить удары с воздуха по территории РФ.

Ранее эксперт заявил, что русская армия нашла эффективный способ борьбы с артиллерией ВСУ.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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