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Василеску: ВС РФ нашли эффективный способ борьбы с артиллерией ВСУ

Мир

Россия обнаружила брешь в украинской системе использования западной артиллерии. Об этом заявил румынский военный эксперт Валентин Василеску, пишет "ПолитРоссия".

Василеску: ВС РФ нашли эффективный способ борьбы с артиллерией ВСУ

Он подчеркнул, что с начала СВО ВС РФ уничтожили более 3000 орудий артиллерии и миномётов ВСУ. НАТО оказало военную поддержку Киеву и поставило свыше 500 крупнокалиберных гаубиц и тяжёлых миномётов, более 100 РСЗО. Эта помощь компенсировала уничтоженное оружие.

Василеску отметил, что в распоряжении ВСУ имеется немецкая радиолокационная станция COunter Battery RAdar (COBRA), способная обнаруживать после выстрела место дислокации 40 артиллерийский орудий на расстоянии до 40 километров. На это потребуется всего две минуты. Однако стоимость этой РЛС составляет порядка 50 млн евро. При её уничтожении ВС РФ заменить системы невозможно.

При охоте на орудия НАТО армия России лишила артиллерию Украины контрбатарейных радаров. Их отсутствие снижает точность и эффективность артсистем.

"Есть несколько недостатков использования контрбатарейных радаров, которые российская армия решила использовать по максимуму. Именно излучение электромагнитных волн позволяет обнаруживать (цели) и размещать (РЛС) на небольшом расстоянии от линии фронта, что облегчает их поражение. Таким образом, 30 декабря российская армия уничтожила 6-7 украинских контрбатарейных радаров, а 1 января — ещё два. Ранее в течение ноября месяца было выведено из строя восемь украинских контрбатарейных радаров", — резюмировал эксперт.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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