Медведев назвал поход "Адмирала Горшкова" с "Цирконами" подарком НАТО к Новому году

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев оценил поход фрегата "Адмирал Горшков", который оснащён гиперзвуковыми ракетами "Циркон", к берегам стран Североатлантического альянса. Он считает, что таким образом Москва преподнесла НАТО подарок к Новому году.

"Тысяча километров дальности их применения с гиперзвуком в девять Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь!" — написал он в Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что "Адмирал Горшков" приведёт в чувство любого, кто намерен напрямую угрожать России.

"Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете", — добавил он.