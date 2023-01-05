Киберсыщик Бедеров раскрыл тайны диверсий ЦИПсО в российских городах: берут массовостью

Киберсыщик Игорь Бедеров заявил, что после воссоединения Крыма и России хакерское сообщество раскололось. Многие украинские программисты решили, что Москва "нанесла им пощёчину", отметил он. При поддержке американских фондов и разведданных в Киеве произошли глобальные реформы, в результате чего структура киберпространства была полностью перестроена.

"Был сделан колоссальный шаг вперёд, в том числе и IT-специалистами, работали подразделения ЦИПсО (центр информационно-психологических спецопераций. — Прим. ред.), хакеры. За эту работу там напрямую или косвенно отвечал советник министра информационной политики Дмитрий Золотухин", — указал Бедеров.

После начала спецоперации в социальных сетях начали создаваться определённые каналы, которые занимаются DDoS-атаками на сайты. На ресурс поступает большое количество фейковых обращений, и сайт выводится из строя, объяснил киберсыщик.

В ходе расследования многочисленных утечек данных российские хакеры обнаружили, что большинство атак были организованы одними и теми же людьми из группировки так называемого Киберальянса.

Бедеров подчеркнул, что среди украинцев есть много желающих принимать участие в кибератаках, но у них нет необходимых навыков. Поэтому хакеры начали распространять подробные инструкции.

"Вся эта орава в 650 тысяч голов создаёт вредную нагрузку на сайт, из-за чего он "ложится". Вот такая нехитрая ежедневная работа. Это киберактивизм невысокого уровня. Но они берут массовостью", — указал специалист в беседе с "МК".

Киберсыщик подчеркнул, что именно члены ЦИПсО, которые сейчас проживают в европейских странах, организуют диверсии на российской территории. Например, организатор одного из массовых расстрелов действовал из Польши.

Кроме этого, в социальных сетях жителей России активно призывали к диверсиям в поездах. Позже российские хакеры выяснили, что за этим стояла киевлянка, которая создала соответствующий сайт и Teleram-каналы. По мнению Бедерова, именно украинцы несут ответственность и за поджоги военкоматов.

"Одна из целей — показать, что в России много оппозиционных, крайне радикально настроенных движений. Хотя это не так", — указал он.