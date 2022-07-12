Хакер RaHDit: советники НАТО разрабатывали оперативные планы Минобороны Украины

Один из участников хакерской группировки RaHDit заявил, что оперативными планами украинского министерства обороны управляют советники НАТО. Также они разрабатывали систему обучения и боевой подготовки ВСУ. По словам анонима, информация об этих людях есть у российских и украинских хакеров.

"Приезжали готовить украинские силы специальных операций не только американцы, но и практически со всех стран НАТО, за что им выписывали грамоты, благодарности, и вся эта информация была получена. Сведения об этих людях есть", — сказал собеседник РИА Новости на условиях анонимности.

Ранее группа RaHDit опубликовала данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. Выложенные в Сеть документы коснулись более 2500 человек. Выяснилось, что многие их сотрудников ГУР судимы за разбои, грабежи и незаконный оборот оружия.