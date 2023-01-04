Внук де Голля: СВО дала Западу повод реализовать давно задуманный "заговор" против России

Многие страны Европы и США давно вынашивали антироссийский "заговор", и спецоперация дала повод его реализовать, заявил Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции, генерала Шарля де Голля.

"Количество и глубина санкций показывают, что всё это было спланировано очень давно и что это, по сути, самая настоящая экономическая война, выгоду от которой получают американцы", — отметил он.

Де Голль добавил, что беспрецедентный экономический и финансовый кризис на Западе стал следствием того, что "русские вынуждены защищаться".

"Против них вынесено 11 000 санкций, плюс девятый пакет. По-моему, вполне законно и естественно, что русские защищаются", — пояснил он в интервью изданию Agoravox.

Внук экс-президента также напомнил, что поджигателем украинского конфликта стал Североатлантический альянс, который долго вёл разговоры о вступлении Украины в НАТО.