Многие страны Европы и США давно вынашивали антироссийский "заговор", и спецоперация дала повод его реализовать, заявил Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции, генерала Шарля де Голля.
"Количество и глубина санкций показывают, что всё это было спланировано очень давно и что это, по сути, самая настоящая экономическая война, выгоду от которой получают американцы", — отметил он.
Де Голль добавил, что беспрецедентный экономический и финансовый кризис на Западе стал следствием того, что "русские вынуждены защищаться".
"Против них вынесено 11 000 санкций, плюс девятый пакет. По-моему, вполне законно и естественно, что русские защищаются", — пояснил он в интервью изданию Agoravox.
Внук экс-президента также напомнил, что поджигателем украинского конфликта стал Североатлантический альянс, который долго вёл разговоры о вступлении Украины в НАТО.
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