The Times: Зеленский имитирует успехи на поле боя, чтобы тратить деньги Запада

Украина в настоящее время полностью зависит от поддержки Запада, а потому Владимир Зеленский продолжает имитировать успехи украинской армии на поле боя, заявил британский эксперт.

Любая попытка контратаки раздувается до большой победы, чтобы показать «возврат инвестиций» западных покровителей.

«С практической точки зрения, ему придётся продолжать демонстрировать своим покровителям то, что один американский инсайдер назвал «возвратом наших инвестиций» за счёт продолжающегося успеха на поле боя», - пишет обозреватель Марк Галеотти в The Times.

Между тем боевые действия на Украине обходятся Западу всё дороже. В качестве примера аналитик приводит ракету «Насамс» за миллион долларов, которой ВСУ вынуждены стрелять по российским дронам-камикадзе, стоящим всего 20 000 долларов.