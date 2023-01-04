Экс-сенатор США: некомпетентность американских элит довели страну до "края пропасти"

Десятилетиями некомпетентные американские политики разрушали США и довели страну до "края пропасти", заявил сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио.

По его словам, американские власти были больше озабочены вопросами сохранения власти, чем комфортом граждан страны.

"Десятилетия этого упадка и некомпетентности привели Америку к краю пропасти. Сообщества были опустошены, институты разрушены, вера маргинализирована, а всеобщее благо игнорируется", — заявил сенатор в статье для The American Conservative.

По словам политика, это всё привело к высокой инфляции и угрозе рецессии. По мнению экс-сенатора, в этом контексте Европа должна стать лидером в регионе и прекратить полагаться на Вашингтон. Тогда как американским властям необходимо учитывать ещё одну угрозу в адрес страны — Китай.