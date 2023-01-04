США отказались поддерживать идею переговоров России и Украины: Киеву нужно выгодное положение

В администрации США в очередной раз подчеркнули, что намерены поддерживать Украины на поле боя и для того, чтобы состоялись переговоры между Киевом и Москвой, Незалежная должна быть "в более выгодном" положении.

Как подчеркнула Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в данном контексте необходимо "вернуть" Украине новые российские территории.

"Если мы говорим о справедливом мире, то он должен включать принципы ООН о суверенитете и территориальной целостности. Трудно всерьёз воспринимать идею о готовности РФ к добросовестной дипломатии, когда они повышают ставки, аннексируя украинскую территорию и настаивая на её сохранении", — заявила пресс-секретарь на брифинге.

По её мнению, сохранение территорий, которые вошли в состав страны после референдумов, не является основой "для дипломатии".