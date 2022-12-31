Агент СБУ, который был уничтожен в Лисичанске, собирался в день принятия новой конституции совершить нападение на Дом правительства в Луганске.
"Сотрудниками спецслужб РФ во взаимодействии с сотрудниками МВД России в городе Лисичанск выявлен агент СБУ, совершивший по заданию украинской спецслужбы двойное убийство военнослужащего НМ ЛНР и мирной жительницы. Также силовиками получены сведения о планируемом им, по заданию украинских спецслужб, нападении на Дом правительства ЛНР в день принятия новой конституции", — сообщил источник в силовых структурах в разговоре с РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что правоохранители продолжают работу по установлению лиц, который были задействованы в этом преступлении.
Новая конституция ЛНР была принята в Доме правительства в Луганске 30 декабря.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.