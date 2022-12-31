Байден "забыл" о предстоящих выборах президента США

Джо Байден, похоже, забыл, что в США предстоят президентские выборы. На вопрос журналиста о том, обсуждает ли он своё участие в выборах 2024 года, американский лидер ответил шуткой. Об этом пишет ТАСС.

"А что, выборы приближаются?" — спросил он.

Также Байден заявил, что, по его мнению, 2023 год будет хорошим.

Напомним, в Белом доме ранее отказались сообщить, пройдёт ли Байден диспансеризацию прежде, чем объявит о планах на выборы 2024 года.

Ранее эксперты предположили, что Соединённые Штаты будут отброшены назад и заморожены во времени, если 80-летний Байден неожиданно умрёт.