19FortyFive: возможная смерть Байдена обернётся трагическими последствиями

Соединённые штаты будут отброшены назад и заморожены во времени после смерти 80-летнего президента Джо Байдена. Об этом пишет в своей статье издание 19FortyFive.

По мнению журналистов, самое худшее, что может случиться — это смерть американского главы государства.

Авторы статьи считают, что это стало бы трагедией, способной отбросить назад Америку и заморозить её во времени, напугав друзей и ободрив её врагов.

Обозреватели также напомнили о частых ошибках Байдена и оговорках во время речи. По их словам, хозяин Белого дома совершает их из-за своего почтенного возраста.

Издание также заметило, что "широкой скамьи" потенциальных кандидатов на замену Байдену у демократов нет.