Соединённые штаты будут отброшены назад и заморожены во времени после смерти 80-летнего президента Джо Байдена. Об этом пишет в своей статье издание 19FortyFive.
По мнению журналистов, самое худшее, что может случиться — это смерть американского главы государства.
Авторы статьи считают, что это стало бы трагедией, способной отбросить назад Америку и заморозить её во времени, напугав друзей и ободрив её врагов.
Обозреватели также напомнили о частых ошибках Байдена и оговорках во время речи. По их словам, хозяин Белого дома совершает их из-за своего почтенного возраста.
Издание также заметило, что "широкой скамьи" потенциальных кандидатов на замену Байдену у демократов нет.
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