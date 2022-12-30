Руководитель Китая Си Цзиньпин назвал обстановку в мире сложной и неоднозначной. При этом лидер страны подчеркнул, что выступает за усиление стратегических связей с Москвой.
"Мы готовы быть глобальными партнёрами", — подчеркнул глава КНР во время беседы в формате видеоконференции с российским коллегой Владимиром Путиным.
По словам Си Цзиньпина, сотрудничество Пекина и Москвы положительно влияет на граждан обеих стран и обеспечивает стабильность на международной арене.
Ранее в Госдепе США сочли Китай единственным противником, который может изменить миропорядок.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военные эксперты рассказали, почему ВСУ выбрали аэродром Энгельса для атаки.