Си Цзиньпин: Китай готов быть глобальным партнёром России

Руководитель Китая Си Цзиньпин назвал обстановку в мире сложной и неоднозначной. При этом лидер страны подчеркнул, что выступает за усиление стратегических связей с Москвой.

"Мы готовы быть глобальными партнёрами", — подчеркнул глава КНР во время беседы в формате видеоконференции с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам Си Цзиньпина, сотрудничество Пекина и Москвы положительно влияет на граждан обеих стран и обеспечивает стабильность на международной арене.

Ранее в Госдепе США сочли Китай единственным противником, который может изменить миропорядок.