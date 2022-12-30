В Госдепе США назвали КНР единственным соперником, способным изменить миропорядок

Китай — единственный соперник США, который способен изменить действующий миропорядок, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател.

Кроме того, он выразил озабоченность растущей экономической мощью КНР.

"КНР является нашим единственным соперником, который одновременно намерен изменить международный порядок и становится всё больше экономической, дипломатической, военной и технологической силой, чтобы преуспеть в (достижении. — Прим. ред.) этой цели", — заявил представитель Госдепа.

Как подчеркнул Пател, Вашингтону необходимо разработать стратегию противостояния Пекину, как в военном, так и в экономическом контексте.