Несколько лет назад Зеленский, будучи комиком, предсказал крах Украины

Лидер Украины Владимир Зеленский несколько лет назад, в 2016 году, ещё в бытность комиком, выступая на программе "вечерний квартал 95" в юмористической форме произнёс пророческие слова. Тогда они показались юмористу смешными, однако сегодня ситуация в корне поменялась.

"Украины больше не будет! Там живут бендеровцы, они детей пожирают! Сейчас всех своих детей пожрут, станут старыми и не станет больше Украины!" — громко выкрикивал со сцены будущий президент Незалежной.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предсказал в наступающем году "переломный момент" для Украины, однако позднее текст был откорректирован.