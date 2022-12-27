Захарова: Зеленский и его свита продолжают популяризировать нацизм

Всё в действиях украинского лидера Владимира Зеленского и других представителей киевских властей говорит о популяризации ими нацизма. Таким наблюдением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В качестве доказательства своим словам Захарова призвала обратить внимание на то, что публикует замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Накануне визита в Вашингтон Зеленский <…> отправился на линию соприкосновения. И что же публикует его свита? <…> Опять фотографии с нацистскими шевронами с костями и черепами", — объяснила Захарова в своём Telegram-канале.

Дипломат призвала обратить внимание на нашивки с изображением "мёртвой головы", украшающие грудь украинского замминистра и находящегося рядом с ней "молодого нациста". Также Захарова заметила, что говорящие сами за себя нашивки на фото были "заблюрены".