Глава украинской военной разведки рассказал о службе Арестовича в этом ведомстве

Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов сказал, что советник главы офиса лидера страны Владимира Зеленского Алексей Арестович служил в этом ведомстве.

"Это было давно", — добавил военный, слова которого передаёт "Лига.net".

Ранее Арестович допустил, что Вашингтон перестанет оказывать Киеву военную поддержку. Однако, по словам политика, это может произойти только после 2023 года. Американские власти уже выделили Украине 44 миллиарда долларов, отметил чиновник.