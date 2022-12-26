Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов сказал, что советник главы офиса лидера страны Владимира Зеленского Алексей Арестович служил в этом ведомстве.
"Это было давно", — добавил военный, слова которого передаёт "Лига.net".
Ранее Арестович допустил, что Вашингтон перестанет оказывать Киеву военную поддержку. Однако, по словам политика, это может произойти только после 2023 года. Американские власти уже выделили Украине 44 миллиарда долларов, отметил чиновник.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ попали под "огненный дождь" в Марьинке.