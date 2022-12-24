Глава РХБЗ Кириллов: США переносят биоисследования с Украины в другие страны

Американские власти спешно переносят все биологические проекты, которые не успели завершить на Украине, в страны Центральной Азии и Восточной Европы, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По словам главы РХБЗ, речь идёт об опасных биологических материалах, в том числе и экспериментах с возбудителями инфекций.

"Параллельно наращивается сотрудничество минобороны США с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона — Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом", — пояснил Кириллов на брифинге.

По словам Кириллова, особый интерес для Вашингтона представляют страны, в которых уже сеть оборудованные биолаборатории и все необходимые условия защиты.