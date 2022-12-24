Минобороны: Вашингтон проводил на Украине учения с возбудителями особо опасных инфекций

Минобороны РФ получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона, в котором, в том числе есть информация об экспериментах на Украине американских специалистов с особо опасными возбудителями инфекций, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

"Расширенная версия данного отчёта, которая раскрывает имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий, а также факты, подтверждающие проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций", — пояснил генерал по итогам конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Как подчеркнул Кириллов, все попытки Вашингтона заблокировать обсуждение вопроса и проверки в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорят о том, что США есть, что скрывать.