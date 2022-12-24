Великобритания намерена кратно увеличить расходы на оборону на фоне украинского конфликта, сообщили аналитики. Речь идёт о дополнительных тратах, которые варьируются в пределах миллиарда фунтов стерлингов.
Бюджет Минобороны страны должен сохраниться на фоне геополитических событий и роста инфляции.
"Расходы на оборону должны увеличиться более чем на миллиард фунтов стерлингов… Минфин принял довод о том, что бюджет министерства обороны не должен падать по сравнению с инфляцией", — передаёт Telegraph.
Кроме того, одним из доводом стал украинский конфликт. В Лондоне сочли, что на его фоне необходимо укреплять оборону страны. Связано ли это решение с истощением запасов из-за военной помощи Киеву, не уточняется.
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