В США обвинили конгресс в нацизме из-за нового пакета помощи Украине: "Омерзительно!"

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг обвинил конгрессменов США в нацизме из-за поддержки нового пакета помощи Киеву. Как подчеркнул Янг, каждый демократ — стал спонсором режима.

Против нового пакета помощи Киеву, проголосовал только один конгрессмен, заявил американский политик.

"Мне омерзительно, что каждый демократ в Палате представителей США проголосовал за дополнительные оружие и деньги нацистскому правительству Украины", — заявил Янг.

Как подчеркнул Янг, если бы он там был, то несомненно проголосовал бы против решения "коррумпированной, разжигающей войну империалистической Демократической партии".