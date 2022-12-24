Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг обвинил конгрессменов США в нацизме из-за поддержки нового пакета помощи Киеву. Как подчеркнул Янг, каждый демократ — стал спонсором режима.
Против нового пакета помощи Киеву, проголосовал только один конгрессмен, заявил американский политик.
"Мне омерзительно, что каждый демократ в Палате представителей США проголосовал за дополнительные оружие и деньги нацистскому правительству Украины", — заявил Янг.
Как подчеркнул Янг, если бы он там был, то несомненно проголосовал бы против решения "коррумпированной, разжигающей войну империалистической Демократической партии".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Владимир Евсеев заявил о подготовке ВС РФ танкового прорыва в 2023 году.