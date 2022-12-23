Киев намерен заняться созданием агентства по вопросам международной помощи, задачей которого станет повышение политического веса Украины.
О таких планах оповестил украинский президент Владимир Зеленский, считающий, что пришло время усилить влияние Киева на принятие решений в мировом масштабе.
"Агентство расширит географию нашего влияния в мире и создаст дополнительные линии сотрудничества с партнерами", — написал Зеленский в своём Telegram-канале.
Украинский лидер уверен, что Украине следует занять своё место в процессах, происходящих на планете. А специальное агентство международной помощи будет способствовать более активной вовлечённости Киева в мировые процессы.
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