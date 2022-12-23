Автор TAC Девлин назвал Зеленского идеальным воплощением самодовольства

Президент Украины Владимир Зеленский в своей фирменной зелёной форме и армейских ботинках вместо костюма прибыл с визитом в Вашингтон, чтобы получить от США "подарок" в размере 45 миллиардов долларов. Об этом заявил американский аналитик Брэдли Девлин.

Глава киевского режима — это идеальное воплощение самодовольства и мелодрамы, которые определяют политику Украины с самого начала конфликта, отметил он.

"Зеленский — актёр и комик. Он знает, как произносить речи, делать паузы и устраивать шоу. Своих навыков он не потерял", — указал Девлин в материале для The American Conservative (TAC).

При отсутствии явной американской заинтересованности в конфликте помощь США Украине является благотворительностью, и Зеленскому не стоит забывать об этом. Всё правительство Незалежной было бы неплатёжеспособным без долларов налогоплательщиков США.

"Тем не менее, он выразил нерешительное "спасибо" и выдвинул больше требований, а наши политики стояли и аплодировали с остекленевшими взглядами на лицах", — подчеркнул аналитик.