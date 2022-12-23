Прилепин о сценариях завершения СВО по версии WP: предложите Зеленскому ещё раз переговоры

Писатель Захар Прилепин высказался о вариантах завершения конфликта на Украине по версии The Washington Post.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" прокомментировал

три варианта окончания российско-украинского конфликта, которые предложило авторитетное американское издание.

вывод российских войск по всей территории Украины, включая Донбасс и Крым; отвод оккупационных войск на лини 2014 года; вывод оккупантов из Донбасса, но не Крыма.

Авторы публикации WP отмечают, что Владимир Зеленский не согласился с двумя последними вариантами во время встречи с Джозефом Байденом.

Прилепин считает, что президент Украины может поменять своё мнение.

"А предложите ему ещё раз переговоры? Может, он на этот раз согласиться. Переговоры и демилитаризацию", — написал литератор в своём микроблоге.

Ранее Захар Прилепин раскритиковал клип группы "Ногу свело" с участием Чулпан Хаматовой и Артура Смольянинова, в котором семья теряет сына на спецоперации на Украине.