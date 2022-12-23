Писатель Захар Прилепин высказался о вариантах завершения конфликта на Украине по версии The Washington Post.
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" прокомментировал
три варианта окончания российско-украинского конфликта, которые предложило авторитетное американское издание.
Авторы публикации WP отмечают, что Владимир Зеленский не согласился с двумя последними вариантами во время встречи с Джозефом Байденом.
Прилепин считает, что президент Украины может поменять своё мнение.
"А предложите ему ещё раз переговоры? Может, он на этот раз согласиться. Переговоры и демилитаризацию", — написал литератор в своём микроблоге.
Ранее Захар Прилепин раскритиковал клип группы "Ногу свело" с участием Чулпан Хаматовой и Артура Смольянинова, в котором семья теряет сына на спецоперации на Украине.
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