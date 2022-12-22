Прилепин о клипе с участием Хаматовой и Смольянинова: Не отдадим страну уродам!

Писатель Захар Прилепин прокомментировал клип группы "Ногу свело" с участием Чулпан Хаматовой и Артура Смольянинова, в котором сын погибает на СВО.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" назвал песню плохой.

По сюжету муж и жена готовятся к празднованию Нового года, однако сына им заменяет фотография за столом. Наследник семьи погиб, участвуя в военных действиях. За сутки клип набрал уже более миллиона просмотров.

Прилепин считает, что такую песню можно спеть о любой стране. Он посоветовал артистам снять подобный клип о США, Прибалтике или Израиле.

Литератор обратил внимание на припев песни.

"С Новым годом, не отдадим страну уродам!" — написал Прилепин в своём микроблоге.

Он отметил, что не понимает аргумент актёров о том, что они отвечают "только за собственную страну".

Ранее Захар Прилепин предупредил, что поставки на Украину дальнобойных ракет ATACMS могут закончиться "ужасно".

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