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В США сочли, что Байден имел тайные фантазии, когда клал руку на ягодицы Зеленского

Мир

Встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского продолжают обсуждать в Америке. Так, весьма деликатную тему затронули в американском шоу American Sunrise.

Фотография, на которой хозяин Белого дома держит руку на ягодицах Зеленского, добралась до американского телевидения.

Ведущий шоу заявил, что не знает, как это комментировать. По его мнению, то, куда Байден кладёт свою руку может выдавать его тайные сексуальные фантазии, когда он выделяет столько денег Украине.

Ранее в Сети появилась фотография лидеров США и Украины со спины. На снимке рука Байдена находится на ягодицах Зеленского. Однако неизвестно, является ли фото подлинным.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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