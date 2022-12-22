Главный итог от визита Владимира Зеленского в США: такой страны, как Украина, больше нет. А единственное ощущение, которое от всего этого осталось — брезгливость. Такое мнение высказал обозреватель Дмитрий Попов в статье "МК".
Он считает, что политтехнологи хотели создать образ военного лидера страны с помощью небритости, зелёной толстовки и растянутых брюк, однако в реальности получился "алкаш, неделю ехавший в плацкарте".
Также можно отметить несколько моментов, которые указывают на то, что выступал Зеленский от имени американской колонии, а не суверенной страны, добавил журналист.
Так, глава киевского режима заявил в начале выступления, что для него является большой привилегией быть здесь, а затем отметил, что Украина должна выстоять, "чтобы лидерство Америки оставалось безоговорочным".
А после выступления постпред Украины в ООН опубликовал в соцсети американский флаг, выкрашенный в цвета украинского флага, который можно считать новым флагом Украины, добавил обозреватель.
По его мнению, своим поведением в конгрессе США Зеленский унизил Украину, и она полностью утратила субъектность.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.