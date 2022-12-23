Польский офицер Купс: Варшава передала Украине 40 процентов военного потенциала

Польша передала Украине почти 40 процентов своего военного потенциала. Об этом заявил офицер запаса польской армии Аркадиуш Купс в интервью Super Express.

По его словам, Варшава поставила Украине танки, артиллерийские установки и снаряды, а также советские ЗРК С-125 "Нева".

Некоторые закупки, осуществляемые польским ВПК, вызывают опасения, так как, каждая страна должна развивать оборонно-промышленный комплекс в своих интересах, высказал мнение Купс.

Он также обратил внимание на то, что армия России запускает ежедневно около 45 тысяч снарядов, а вооружённые силы Украины (ВСУ) — только семь тысяч.