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Польский офицер Купс: Варшава передала Украине 40 процентов военного потенциала

Мир

Польша передала Украине почти 40 процентов своего военного потенциала. Об этом заявил офицер запаса польской армии Аркадиуш Купс в интервью Super Express.

По его словам, Варшава поставила Украине танки, артиллерийские установки и снаряды, а также советские ЗРК С-125 "Нева".

Некоторые закупки, осуществляемые польским ВПК, вызывают опасения, так как, каждая страна должна развивать оборонно-промышленный комплекс в своих интересах, высказал мнение Купс.

Он также обратил внимание на то, что армия России запускает ежедневно около 45 тысяч снарядов, а вооружённые силы Украины (ВСУ) — только семь тысяч.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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