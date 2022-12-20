США могут вступить в открытое противостояние с Россией, отправив своих солдат на Украину из Польши. Такое мнение высказал полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
Он сказал, что боится внезапно услышать по телевидению заявление президента Америки Джо Байдена об отправке военных "для обеспечения зоны безопасности на Западной Украине".
По словам эксперта, разговоры о стратегическом и военном потенциале Польши для американских военных как "плацдарма против России" часто можно услышать в Вашингтоне.
При этом наступление армии США сопроводят речами о мире, демократии и свободе, хотя никакого отношения к этому оно иметь не будет, заключил полковник.
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