Полковник Макгрегор: США могут использовать Польшу как плацдарм для нападения на Россию

США могут вступить в открытое противостояние с Россией, отправив своих солдат на Украину из Польши. Такое мнение высказал полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

Он сказал, что боится внезапно услышать по телевидению заявление президента Америки Джо Байдена об отправке военных "для обеспечения зоны безопасности на Западной Украине".

По словам эксперта, разговоры о стратегическом и военном потенциале Польши для американских военных как "плацдарма против России" часто можно услышать в Вашингтоне.

При этом наступление армии США сопроводят речами о мире, демократии и свободе, хотя никакого отношения к этому оно иметь не будет, заключил полковник.