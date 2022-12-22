Ошибка переводчика: Зеленский попросил у Конгресса денег для преступлений Киева

Выступая в Конгрессе США, президент Украины Владимир Зеленский озвучил просьбу об увеличении военной и финансовой помощи Киеву.

Обращаясь к конгрессменам, Зеленский выразил надежду на одобрение ими выделения средств на нужды Украины. Однако переводчица оговорилась, и вместо слова "страна" (country) сказала слово "преступления" (crime).

"Надеюсь, Конгресс одобрит финансовую помощь для наших преступлений…" — так была переведена фраза Зеленского.

В итоге просьба Зеленского в переводе на английский прозвучала очень двусмысленно. Однако американская сторона не обратила внимания на этот щекотливый момент, и прямо в таком, первоначальном виде, видеозапись появилась на официальном сайте Белого дома.