Ведущий Fox News: удивительно, но Зеленского, требующего миллиарды, никто не выгнал из США

Президент Украины Владимир Зеленский только и занимается тем, что выкачивает деньги из США, которые и сами сейчас находятся в шатком положении. Судя по его действия, украинский лидер вовсе не стремится к стабильности в мире, принятие мудрых решений — это тоже не про него. Такую точку зрения высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Карлсон отметил, что Белый дом, чтобы озаботиться наконец благополучием собственных граждан, всячески потакает желаниям Зеленского, а "для США как для одного из самых великих государств мира" это очень унизительно.

По мнению Карлсона, Зеленский даже не позаботился о том, чтобы прилично выглядеть перед Конгрессом, и был одет как "менеджер стриптиз-клуба".

"Приезжает Зеленский, одетый как менеджер стриптиз-клуба, и начинает требовать деньги. Удивительно, но никто его не выгнал, наоборот, все заискивают перед ним и вручают ему еще больше миллиардов", — отметил Карлсон.

Визит Зеленского в Вашингтон состоялся 21 декабря. Украинский президент побеседовал с лидером США Джо Байденом и произнёс речь перед Конгрессом.