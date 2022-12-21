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Сын Трампа придумал Зеленскому новое обидное прозвище

Мир

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший придумал новое прозвище для Владимира Зеленского.

Сын Трампа придумал Зеленскому новое обидное прозвище

"Зеленский, по большому счету, просто неблагодарная королева иностранной помощи", — цитирует Трампа-младшего РИА "Новости".

Так он отреагировал на предположение обозревателя издания Washington Examiner и телеканала Fox News Байрона Йорка о том, что Зеленский во время своего визита в США всё равно назовёт американскую помощь недостаточной.

Журналистка Кэндис Оуэнс уже называла Зеленского "королевой пособий" в эфире Fox News. А Дональд Трамп-младший не первый раз критически отзывается о Владимире Зеленском. А также о том, что администрация Джо Байдена выделяет десятки миллиардов долларов Украине.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала абсурдом визит Зеленского в Вашингтон и призвала ставить интересы США на первое место.

"Конечно же, теневой президент должен прийти в конгресс и объяснить, что ему нужны миллиарды от американских налогоплательщиков для 51-го американского штата под названием Украина", — отметила она.

А бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила визит Зеленского в Вашингтон снижением поддержки Украины в США.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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