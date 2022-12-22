Депутат Белик: союз с США плачевно закончится для нынешнего руководства Украины

Украинский президент Владимир Зеленский допустил роковую ошибку, начав сотрудничество с США. Такое мнение выразил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

По его словам, у Вашингтона есть лишь один союзник — это он сам. Ко всем остальным странам власти США относятся как ко второстепенным, обесценивая их интересы, считает парламентарий.

"Все союзники США в итоге заканчивали весьма плачевно, оказавшись на обочине, а точнее, на свалке истории", — отметил Белик в беседе с РИА Новости.

Он убеждён: судьба главы Украины напоминает историю "ситуативных союзников" Вашингтона в XX веке. Как пояснил депутат, в тот период США обещали поддерживать Вьетнам, многих политиков из Азии и Латинской Америки, а также последнего советского лидера, однако в итоге они предавали "партнёров".

Белик назвал Зеленского "разменной монетой", которая на сегодняшний день выгодна Вашингтону.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент Украины в ходе визита в США не смог убедить Запад в необходимости поставок более мощного оружия для ВСУ. По данным The Washington Post, Киев не в силах начать крупное наступление в следующем году.