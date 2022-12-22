Цель президента Украины Владимира Зеленского, ради которой он летал в США, не была достигнута, ВСУ не получат самые современные виды вооружений, пишут американские СМИ.
"Для Зеленского цель визита заключалась в призыве к поставкам более мощного оружия, чтобы начать крупное наступление против укрепившихся российских войск в следующем году. Видно мало признаков того, что он преуспел", — сообщает издание The Washington Post.
По словам авторов материала, Белый дом хотел обсудить с украинским лидером дипломатию, "чтобы можно было ускорить процесс переговоров". Они также отмечают, что в новом Конгрессе США много противников военной помощи Киеву, желающих иначе потратить деньги американских налогоплательщиков, а не участвовать в "заграничных авантюрах".
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.