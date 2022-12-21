Медведев обсудил с Си Цзиньпином конфликт на Украине

Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев и лидер Китая Си Цзиньпин поговорили об обстановке на постсоветском пространстве. Об этом рассказали в пресс-службе СБ.

"Стороны "сверили часы" по ряду значимых вопросов международного характера", — отметили представители ведомства.

По его данным, позиции РФ и КНР по поводу мировых проблем схожи. Медведев и Си Цзиньпин обсудили внешнеполитическую координацию в ООН, ШОС, БРИКС, G20 и на других площадках. Вместе с этим в СБ подчеркнули, что экс-лидер РФ и глава Китая побеседовали об украинском кризисе.

Ранее сообщалось, что Медведев передал Си Цзиньпину послание его российского коллеги Владимира Путина.