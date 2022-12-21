Совбез РФ: Медведев передал лидеру Китая Си Цзиньпину послание Путина

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином передал ему послание российского президента Владимира Путина.

Как сообщили в пресс-службе Совбеза, глава РФ в послании выразил уверенность в продолжении дальнейшего партнёрства Москвы и Пекина в различных сферах.

"Медведев передал главе китайского государства послание президента РФ Путина, в котором отмечается беспрецедентный уровень российско-китайского диалога", — прокомментировали представители ведомства.

Кроме того, в Совете безопасности подчеркнули: Путин заявил о готовности сотрудничать с новым составом Коммунистической партии Китая (КПК).

Ранее журналисты французского издания El País обратили внимание на то, что Китай и Россия сильно сблизились на фоне серьёзного давления со стороны Запада. По информации издания, власти КНР будут продолжать сотрудничество с Москвой даже в условиях мирового кризиса.