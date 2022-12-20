Newsweek: Россия развернула "непобедимое оружие" Путина против США

Россия активно разворачивает новейший ракетный комплекс "Авангард", оснащённый управляемым боевым блоком. Гиперзвуковая ракета уже заслужила репутацию непобедимого оружия президента Владимира Путина. Об этом сообщает военный эксперт Халеда Рахман.

"Это оружие способно летать со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, и его невозможно перехватить", — говорится в публикации Newsweek.

Аналитик уточняет, что дальность действия "Авангарда" составляет более шести тысяч километров. Более того, ракета может пролететь над Антарктидой и приблизиться к континентальной части США с юга. "Авангард" способен проникнуть в систему американской противоракетной обороны (ПВО) и нанести удар по критическим объектам, отмечается в материале.