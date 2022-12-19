Медведев: заявления Запада о переговорах России с Украиной — запредельный цинизм

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ложью, двуличием и запредельным цинизмом заявления западных политиков о том, что Киев сам должен определить, садиться ли ему за стол переговоров с Россией. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

В частности, Медведев прокомментировал слова нового премьер-министра Британии Риши Сунака, который заявил, что пока Россия не выведет войска с территории Украины, никаких переговоров быть не может.

"И это при том, что везде, кстати и некстати, из всех утюгов англосаксы несут: мол, сами украинцы будут решать, вести им переговоры с нами или нет. Получается ложь, двуличие и запредельный цинизм", — считает политик.

Он призвал британцев лучше убраться с Мальвинских островов и вернуть их аргентинцам.

Также Медведев поздравил с заслуженной победой на ЧМ по футболу сборную Аргентины.