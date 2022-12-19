Кедми заявил, что ЗРК Patriot ВСУ неэффективны против ракет войск ВС РФ в СВО

Ранее сообщалось, что российские специалисты смогут изучить в боевых условиях американские системы противовоздушной обороны Patriot в случае их поставки Киеву. Эти оружия не помогают Киеву переломить ситуацию в конфликте с Россией. Израильский эксперт Яков Кедми объяснил причину.

ЗРК Patriot — это сложная система, требующая длительной и хорошей подготовки экипажей. Эти комплексы во многом уступают С-300 и имеют все шансы "опозориться" на Украине.

"Я помню все эти "чудо-ракеты", о которых говорили. О Javelin говорили — замолчали. О Bayraktar говорили-говорили — замолчали. Говорили о HIMARS — замолчали. И Patriot не решает военную проблему. Они могут создать те или иные проблемы — ну, хорошо. Против большей части крылатых ракет, которые Россия может использовать, Patriot абсолютно бесполезен", — сказал Кедми.

Он отметил, что Patriot не защитили Израиль и Саудовскую Аравию несмотря на то, что во втором случае им противостояли примитивные вооружения йеменских повстанцев. Кедми считает, что "Пэтриоты" могут быть эффективными при вхождении в комплекс ПВО.

Эксперт рассказал и про личный опыт наблюдений за Patriot.

"Модификации против ракет, которые они делали, оказались неэффективными. У нас был опыт с Patriot во время первой войны в Ираке, когда Хусейн обстреливал Израиль ракетами. Выпустили более сотни ракет — Patriot не сбил ни одной. Два человека погибли от ракет Patriot, которые упали и разбились, не говоря о разрушениях. Я видел это, выходя на балкон: летит иракский "Скад", вылетают два "Пэтриота". А дальше "Скад" падает туда, куда хочет, а "Пэтриот" — куда упадёт", — сказал Кедми в программе "Право знать!".