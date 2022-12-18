Из-за продолжающегося энергетического кризиса ЕС недосчитался примерно триллиона долларов. Такие данные приводил агентство Bloomberg.
"Примерно триллион долларов… представляет собой общий результат более дорогой энергии для потребителей и компаний, часть которого… была компенсирована пакетами помощи", — говорится в статье.
Bloomberg в своём материале предсказал, что сейчас только начинается "самый глубокий кризис за все последние десятилетия". Улучшение, по мнению аналитиков агентства, можно ожидать в 2026 году, которое придёт с новыми поставками из Катара и США. А до тех пор ситуация будет оставаться очень напряжённой, уверены обозреватели.
"Это означает, что передышки от высоких цен не будет", — заключили авторы.
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