Bloomberg: потери ЕС в результате энергокризиса составили триллион долларов

Из-за продолжающегося энергетического кризиса ЕС недосчитался примерно триллиона долларов. Такие данные приводил агентство Bloomberg.

"Примерно триллион долларов… представляет собой общий результат более дорогой энергии для потребителей и компаний, часть которого… была компенсирована пакетами помощи", — говорится в статье.

Bloomberg в своём материале предсказал, что сейчас только начинается "самый глубокий кризис за все последние десятилетия". Улучшение, по мнению аналитиков агентства, можно ожидать в 2026 году, которое придёт с новыми поставками из Катара и США. А до тех пор ситуация будет оставаться очень напряжённой, уверены обозреватели.

"Это означает, что передышки от высоких цен не будет", — заключили авторы.