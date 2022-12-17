Европа столкнётся с ростом болезненных последствий санкционной политики, направленной против РФ, следует из заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Она также назвала Вашингтон главным бенефициаром кризиса безопасности в Евросоюзе. По её словам, именно американские власти спровоцировали разрыв торгово-экономического партнёрства ЕС и Москвы.
"Болезненные последствия антироссийской политики для Евросоюза будут нарастать", — отмечается в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Кроме того, она напомнила, что непродуманные действия ЕС привели к дефициту энергетических ресурсов на континенте и экономическим проблемам. Европейским странам угрожает деиндустриализация на фоне обратного эффекта ограничительных мер, заключила дипломат.
Ранее Захарова оценила заявления США о возможном исключении РФ из состава Совбеза ООН. Она подчеркнула: если бы Вашингтон знал способ уничтожения России, то давно бы уже к нему обратился.
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По словам сербского лидера, у страны нет прямых обязательств перед Россией, но есть "моральные".