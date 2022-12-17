Захарова предупредила ЕС о росте болезненных последствий из-за санкций против РФ

Европа столкнётся с ростом болезненных последствий санкционной политики, направленной против РФ, следует из заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она также назвала Вашингтон главным бенефициаром кризиса безопасности в Евросоюзе. По её словам, именно американские власти спровоцировали разрыв торгово-экономического партнёрства ЕС и Москвы.

"Болезненные последствия антироссийской политики для Евросоюза будут нарастать", — отмечается в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Кроме того, она напомнила, что непродуманные действия ЕС привели к дефициту энергетических ресурсов на континенте и экономическим проблемам. Европейским странам угрожает деиндустриализация на фоне обратного эффекта ограничительных мер, заключила дипломат.

Ранее Захарова оценила заявления США о возможном исключении РФ из состава Совбеза ООН. Она подчеркнула: если бы Вашингтон знал способ уничтожения России, то давно бы уже к нему обратился.