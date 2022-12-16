Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления американских политиков о желании США исключить Россию из состава Совбеза ООН.
Она подчеркнула: недавно пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что официальный Вашингтон убрал бы РФ из Совбеза, если бы знал, как это сделать.
"Если бы существовал способ уничтожить Россию, они бы к этому немедленно приступили", — отметила дипломат.
Как пояснила Захарова, в этом случае США также завладели бы нефтью, газом, золотом, алмазами, питьевой водой и другими мировыми ресурсами. Вашингтон попытался бы при возможности получить контроль над всей Вселенной, указала представитель МИД.
"Такого способа нет, слава Богу", — заключила она.
Ранее сотрудники посольства РФ в Вашингтоне назвали новые антироссийские санкции США "бессильной злобой". Они считают, что очередной пакет ограничительных мер напоминает "близкие к помешательству попытки" усилить давление на Москву.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с командующими времён Петра I.