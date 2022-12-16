Захарова: если бы США знали способ уничтожения РФ, они бы уже приступили к этому

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления американских политиков о желании США исключить Россию из состава Совбеза ООН.

Она подчеркнула: недавно пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что официальный Вашингтон убрал бы РФ из Совбеза, если бы знал, как это сделать.

"Если бы существовал способ уничтожить Россию, они бы к этому немедленно приступили", — отметила дипломат.

Как пояснила Захарова, в этом случае США также завладели бы нефтью, газом, золотом, алмазами, питьевой водой и другими мировыми ресурсами. Вашингтон попытался бы при возможности получить контроль над всей Вселенной, указала представитель МИД.

"Такого способа нет, слава Богу", — заключила она.

Ранее сотрудники посольства РФ в Вашингтоне назвали новые антироссийские санкции США "бессильной злобой". Они считают, что очередной пакет ограничительных мер напоминает "близкие к помешательству попытки" усилить давление на Москву.