Британцы хотят наладить контакты с начальником Генштаба ВС РФ Герасимовым

Великобританским военным хотелось бы чаще контактировать с Москвой и в том числе с начальником Генштаба Вооружённых сил РФ Валерием Герасимовым, заявил начальник британского Штаба обороны ВС, адмирал Тони Радакин.

По словам Радакина, постоянное взаимодействие с российской стороной поможет уладить массу проблем.

"Мы всегда говорили, что будем поддерживать связь, но не будем оглашать детали того, что мы обсуждаем, — цитирует заявление начштаба обороны ВС Великобритании британской прессе ТАСС. — Я бы хотел, чтобы эти контакты были ещё более регулярными. Я бы хотел, чтобы они были усилены, даже несмотря на то, что эти разговоры могут быть трудными".

Британский адмирал подчеркнул, что из регулярных контактов с Москвой можно извлечь максимальную пользу обеим сторонам и подчеркнул, что Лондон остаётся открытым для обсуждения текущей политической ситуации.