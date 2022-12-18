Великобританским военным хотелось бы чаще контактировать с Москвой и в том числе с начальником Генштаба Вооружённых сил РФ Валерием Герасимовым, заявил начальник британского Штаба обороны ВС, адмирал Тони Радакин.
По словам Радакина, постоянное взаимодействие с российской стороной поможет уладить массу проблем.
"Мы всегда говорили, что будем поддерживать связь, но не будем оглашать детали того, что мы обсуждаем, — цитирует заявление начштаба обороны ВС Великобритании британской прессе ТАСС. — Я бы хотел, чтобы эти контакты были ещё более регулярными. Я бы хотел, чтобы они были усилены, даже несмотря на то, что эти разговоры могут быть трудными".
Британский адмирал подчеркнул, что из регулярных контактов с Москвой можно извлечь максимальную пользу обеим сторонам и подчеркнул, что Лондон остаётся открытым для обсуждения текущей политической ситуации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В июле начальник Генштаба ВС РФ приезжал на передовую в зону СВО. Об стало известно Киеву, но США остановили попытку покушения.