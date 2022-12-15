Джабаров: попытки противостоять РФ всегда заканчивались трагедией для Польши

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал решение польского сейма объявить РФ "государством, поддерживающим терроризм".

В интервью РИА Новости он напомнил, что попытки противостоять России всегда оборачивались трагедией для Варшавы. По его словам, если Польша продолжит "идти вразнос", то однажды столкнётся с четвёртым разделом страны.

"Они три уже пережили кое-как, теряя территории", — уточнил сенатор.

Кроме того, он добавил, что кампании польского руководства, направленные против РФ, никогда не заканчивались успешно. Джабаров призвал Варшаву одуматься во избежание негативных последствий. Сенатор также порекомендовал властям Польши не рассчитывать на США, ведь Вашингтон не сможет им помочь при возникновении реальных проблем.

Ранее гендиректор института ЕврАзЭс Владимир Лепехин сообщил в интервью Pravda.Ru, что резолюция ЕС о терроризме подталкивает Россию к жёстким действиям. Он убеждён: чиновники, утвердившие этот документ, жаждут эскалации украинского конфликта.