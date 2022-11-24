Лепехин: резолюция ЕС о терроризме подталкивает Россию к жёстким действиям

Запад пытается загнать Россию в тупик с помощью резолюции о терроризме, санкций и других провокаций. Такое мнение выразил гендиректор Института ЕврАзЭс Владимир Лепехин, оценивая в интервью Pravda.Ru высказывание французского евродепутата Тьерри Мариани о возможном противостоянии Европы и РФ.

По словам политолога, безответственные западные чиновники, признавшие РФ государством-спонсором терроризма, жаждут эскалации.

"Россию подталкивают к жестоким действиям против ЕС. Глобалисты, такие как Британия, делают всё, чтобы склонить РФ к применению ядерного оружия на территории Европы. Такой план со всех сторон. Воздействуют на ситуацию вокруг России, желая загнать её в тупик экономическими санкциями, провокациями, взрывом трубопроводов и признанием государством-спонсором терроризма. Москва должна как-то жёстко отвечать, поэтому Европе аукнется", — считает собеседник издания.

Кроме того, он добавил, что в ЕС назревают противоречия между некоторыми национальными силами и транснациональной бюрократией. Лепехин убеждён: ряд европейских политиков выступит против обострения конфликта.

Ранее Мариани заявил, что документ о признании России страной-спонсором терроризма подталкивает Европу к войне с РФ.

"Что нам остаётся после того, как все санкции против Москвы исчерпаны? Остаётся война", — сказал политик.