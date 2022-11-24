Евродепутат Мариани: ЕС исчерпал санкции против РФ — "Остаётся война"

Евросоюз исчерпал средства в противостоянии с российской стороной и поэтому принял резолюцию признающую Россию "государством-спонсором терроризма", заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

По его словам, документ может стать триггером для ещё большей эскалации и подталкивает Европу к войне с Россией.

"ЕС исчерпал все средства в этом конфликте. После 8 месяцев мы обсуждаем уже девятый пакет санкций против России. И некоторые решили навесить на Россию позорную санкцию, которую мы не решались применять ни к "Талибану"*, — заявил евродепутат. — Что нам остаётся после того, как все санкции против Москвы исчерпаны? Остаётся война".

По мнению евродепутата, Евросоюз ставит интересы президента Украины Владимира Зеленского выше интересов граждан Европы. Кроме того, именно для ЕС будет выгоднее прекратить конфликт как можно скорее.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.