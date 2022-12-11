Die Welt*: немцы раскритиковали решение Евросоюза передать 18 млрд евро ВСУ

Евросоюз принял решение о передаче Украине 18 миллиардов евро, несмотря на то, что Венгрия против. Денежные средства будут выделены из финансов стран-участниц, а не из общего бюджета ЕС. Читатели немецкой газеты Die Welt* раскритиковали такое решение.

Они считают, что Евросоюз нарушает собственные правила и растрачивает налоги ради коррумпированной страны, даже не входящей в состав ЕС.

"Примечательно то, что деньги одалживаются стране, которая даже не входит в ЕС и опережает Венгрию по индексу коррупции. С другой стороны, Венгрия является членом союза. Однако Будапешту удерживают деньги, обвиняя в коррупции. Кто знает, когда деньги могут быть возвращены из Украины. Если вообще будут", — прокомментировал Hangover Karlo.

9 ноября было принято решение о предоставлении Киеву пакета помощи в сумму 18 млрд евро на следующий год. ЕК хотела бы передать их уже в январе, однако для этого требовалось согласование со странами ЕС и Европарламентом.