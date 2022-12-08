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FT: Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций Евросоюза

Мир

Представители Венгрии на встрече постпредов стран Европейского союза не поддержали очередной пакет санкций против РФ, сообщает Financial Times, ссылаясь на дипломатические источники.

FT: Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций Евросоюза

Один из дипломатов заявил в интервью изданию, что Будапешт создаёт проблемы Евросоюзу везде, где только может. Он подчеркнул: действия венгерского руководства в последнее время стали достаточно непредсказуемыми.

"Помимо антироссийских санкций, Венгрия выступила против идеи по увеличению размера фонда Евросоюза", — указал собеседник газеты.

Как пояснил дипломат, именно из этого фонда Брюссель выделяет средства на предоставление военной помощи Украине и другим государствам.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился с высказыванием французского лидера Эммануэля Макрона о том, что ЕС платит гораздо большую цену за украинский конфликт, чем США. По его словам, лишь переосмысление санкционной политики позволит Европе справиться с энергетическим кризисом.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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