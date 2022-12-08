Представители Венгрии на встрече постпредов стран Европейского союза не поддержали очередной пакет санкций против РФ, сообщает Financial Times, ссылаясь на дипломатические источники.
Один из дипломатов заявил в интервью изданию, что Будапешт создаёт проблемы Евросоюзу везде, где только может. Он подчеркнул: действия венгерского руководства в последнее время стали достаточно непредсказуемыми.
"Помимо антироссийских санкций, Венгрия выступила против идеи по увеличению размера фонда Евросоюза", — указал собеседник газеты.
Как пояснил дипломат, именно из этого фонда Брюссель выделяет средства на предоставление военной помощи Украине и другим государствам.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился с высказыванием французского лидера Эммануэля Макрона о том, что ЕС платит гораздо большую цену за украинский конфликт, чем США. По его словам, лишь переосмысление санкционной политики позволит Европе справиться с энергетическим кризисом.
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Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.